فيديو.. شاكيرا تقبل قدم والدها في المستشفى

ظهرت المغنية العالمية شاكيرا في فيديو مثير، وهي تزور والدها اللبناني الأصل وليام مبارك شديد، النزيل منذ أسبوعين في مستشفى Teknon-Quirón ببرشلونة، وهناك قامت بتمارين علاج طبيعي لساقيه، لتدريبه على تحريكهما، ولما وجدته يفعل ذلك بمفرده، غمرتها الفرحة وراحت تقبّل قدميه.

مضت شاكيرا بعدها إلى حساب لها في موقع Instagram البالغ متابعيها فيه 76 مليونا و900 ألف، وبثت الفيديو الذي تم تصويره أثناء زيارة والدها، كتبت عبارة معه قالت فيها: “الحياة هي ما بين زيارة المستشفى وأزياء الهالوين” فنال ملايين الإعجاب والتعليقات التي أثنت على احترامها الكبير لوالدها البالغ 91 عاما، وعدم خجلها من الظهور وهي تقبّل قدميه.

وكانت شاكيرا نشرت أيضا في “إنستغرام” فيديو آخر قصيرا، ظهر فيه قلب مطعون بسيف، إشارة ربما إلى تعلقها المستمر بطليقها الذي انفصل عنها، وهو نجم الكرة الاسباني جيرارد بيكيه، حيث أنهى الطلاق علاقة استمرت بين الاثنين 11 عاما وأثمرت عن طفلين.

وسبق لشاكيرا، أن تحدثت قبل مدة إلى مجلة ELLE حول علاقتها ببيكيه، وقالت: “فعلت كل ما بوسعي، قبل أن أحصل على أطفالي، كنت لا أتوقف عن العمل والسفر لإحياء جولات غنائية أسجل فيها أغاني جديدة وأقدم العروض والبرامج، وبعد أن حصلت على أول طفل لم أتوقف.. كنت آخذه معي أينما ذهبت حتى لا أهمله، ومع دخوله المدرسة أدركت أن عليّ التوقف عن السفر لأهتم به أكثر”، وفق تعبيرها.