فيديو.. شباب يتجولون بأسد في شوارع بغداد ومطالبات بالمحاسبة

في الساعات الأخيرة، انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر مجموعة من الشباب يتجولون بأسد في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية بغداد.

فيما أمكن سماع شخص وثق المقطع وهو يتوجه لأحد الشباب الذي يبدو وكأنه غير مسيطر على الحيوان، قائلاً: “يعني ما تخاف يهجم على أحد؟”.

كما أضاف أن الشرطة في طريقها إلى المكان.

مطالبة بمعاقبتهم

لتنهال التعليقات على الواقعة، وسط انتقاد الكثيرين لذلك التصرف غير المسؤول، ومطالبات بالمحاسبة.

كذلك طالبوا بوضع حد لـ”هذا الاستهتار بأرواح الناس”، داعين لمعاقبة الشباب نظراً لخطورة الموقف.

وقال البعض إنه “بدل أن يتجول هذا الأسد في الغابة أو في محمية مع رفيقات دربه من اللبوات.. مراهقون يتجولون معه وسط منطقة الجادرية ببغداد.. دون حساب ولا عتاب”، في حين وصف آخرون المشهد بالـ”مهزلة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد بغداد حوادث مماثلة.

ففي أبريل 2022، أظهر فيديو، انتشر على مواقع التواصل، مواطناً عراقياً يقود سيارته مع أسد أطل إلى جانبه في السيارة.

ماذا يقول القانون؟

يذكر أن القانون في العراق يمنع اقتناء الحيوانات المفترسة، وفق ما أكد سابقاً الخبير القانوني، علي التميمي.

إذ يعاقب قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010 في المادة 9 منه بالحبس 3 سنوات مع غرامة 3 ملايين دينار كل من يقتني حيواناً مفترساً ويتركه يتجول في الشوارع والأماكن العامة.

كما ينص القانون على وجوب مصادرة الحيوان واعتقال مربيه وكذلك منع استيراده إذا كان يشكل خطراً على السكان.

كذلك تجرم المادة 495 من قانون العقوبات أيضاً من يشكل خطراً على حياة السكان بحيوان مفترس.