الأحد 2 ربيع الأول 1445 ﻫ - 17 سبتمبر 2023 |
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فيديو صادم.. سائحٌ كويتيّ يتعرّض للضرب حدّ الإغماء في تركيا

منذ ساعة واحدة
سائح كويتي يقع بلا حراك بعد تعرضه للضرب في تركيا

سائح كويتي يقع بلا حراك بعد تعرضه للضرب في تركيا

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وثّق مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما قال نشطاء إنّه اعتداء على سائح في مدينة طرابزون التركيّة، ومشهد صادم يظهره ممدًا على الأرض مغشيًا عليه بلا حراك، وتجمّع حوله أقاربه وعدد كبير من المارة.

وعلّق حساب تركي على هذه المشاهد بأن أوضح أنّ ما حدث هو سوء فهم، وتمّ توقيف المعتدي، ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

وقد أشار حساب “شؤون تركية” على منصة “إكس”، إلى أنّ السائح الكويتي تعرض لإصابة بالغة في الرأس، بعد الاعتداء عليه من قبل أتراك وهو يسير مع عائلته في ميدان طرابزون.

وأصدر مكتب حاكم طرابزون بيانًا حول تفاصيل الواقعة، معلنًا عن “توقيف المتهم بالاعتداء على السائح الكويتي”، وفق ما نشره موقع “تركي بوست”.

وقال البيان إنه “في تمام الساعة 22:20 من يوم 16.09.2023، في ساحة مدينة طرابزون، حاولت الشرطة الموجودة في المكان تهدئة خلاف لفظي بين اثنين من السياح”.

وتدخل “شخص تركي” في الحادث، بعد “سوء فهمه” للوضع على أن “السياح يقاومون رجال الشرطة”، حسبما ذكر البيان.

وبالتالي ضرب الشخص التركي أحد السياح، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، وتم توقيف المشتبه به على الفور من قبل الشرطة، وبتعليمات من النائب العام، تم بدء التحقيق الجنائي ضده، وفق نص البيان.

كما أشار البيان إلى أنه “تتم متابعة علاج الضيف الذي يقضي وقته كسائح في طرابزون بإشراف مكتب المحافظ”.

ويتلقى السائح العلاج في المستشفى ولا يوجد خطر على حياته، حسبما ذكر البيان.

 

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