السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
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فيديو صادم.. طفل أميركي يواجه الموت على قضبان مترو الأنفاق

منذ 4 دقائق
إحدى محطات المترو في الولايات المتحدة

إحدى محطات المترو في الولايات المتحدة

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رصد مقطع فيديو صادم في مترو أنفاق مدينة بورتلاند أكبر مدن ولاية أوريغون الأميركية تعريض حياة طفل لخطر داهم.

في المقطع يقوم شخص فجأة بلا مبرر، بدفع طفل صغير يقف برفقة أسرته من على رصيف محطة مترو الأنفاق، ليقع بوجهه على قضبان المترو.

فيما استطاعت الشرطة الأميركية توقيف المشتبه به في الواقعة المخيفة، التي كان يمكن أن تتحول إلى كارثة لو كان قطار مترو الأنفاق قادمًا إلى المحطة.

كان نشطاء اليسار المتطرف في المدينة، قد انتقدوا قيام الشرطة بدوريات في وسائل النقل العام، قائلين إنّها تعرض حياة المواطنين للخطر. غير أنّ هذه الواقعة أثبتت حاجة وسائل المواصلات في المدينة إلى دوريات أمنية للحفاظ على أمن الركاب.

 

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