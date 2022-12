فيديو صادم.. طفل أميركي يواجه الموت على قضبان مترو الأنفاق

رصد مقطع فيديو صادم في مترو أنفاق مدينة بورتلاند أكبر مدن ولاية أوريغون الأميركية تعريض حياة طفل لخطر داهم.

في المقطع يقوم شخص فجأة بلا مبرر، بدفع طفل صغير يقف برفقة أسرته من على رصيف محطة مترو الأنفاق، ليقع بوجهه على قضبان المترو.

Graphic:

On Dec. 28 at the Gateway Transit Center in Portland, OR, a person shoved a toddler face first into the train tracks. The suspect was apprehended. Antifa & far-left activists in the city have argued against police patrolling public transport, saying it endangers people. pic.twitter.com/H22zL6Zly5

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) December 30, 2022