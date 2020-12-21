فيديو صادم: فيل يخضع لـ “الإنعاش القلبي” على طريقة إنقاذ البشر

تستخدم عملية الإنعاش والرئوي لإنقاذ حياة أي شخص خاصة أولئك الذين يتعرضون لشبه الغرق، بينما يظهر مقطع فيديو قيام بعض الأشخاص باستخدامها مع أحد الحيوانات.

وتهدف عملية الإنعاش القلبي إلى إعادة هذه الأجهزة الحيوية للعمل السليم وأداء وظيفتها أو إبقاء نسبة الأكسجين في الجسم عند مستوى معقول حتى يتم نقله إلى المستشفى أو وصول سيارة إسعاف.

ورغم أن هذه التقنية معروفة لدى البشر، إلى أن مقطع فيديو نشرته صحيفة “نيويورك بوست” يرصد لحظات استخدام هذه التقنية مع فيل صغير لإنقاذه بعدما صدمته إحدى الدراجات النارية في تايلاند، أثناء عبور الطريق.