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فيديو صادم لحمم بركانية في هاواي تلتهم الصخور

14 - يناير - 2021
بركان

بركان

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يوجد في العالم نحو 500 بركان نشط ثلاثة أرباعها توجد فيما يطلق عليه حلقة النار في المحيط الهادي، وأعلى الجبال النشطة في القارة الأمريكية هو جبل أكونكاغوا في الأرجنتين حيث يصل ارتفاعه إلى 7 آلاف متر تقريباً.

وتؤدي البراكين إلى حدوث انفجارات هائلة وتصاعد أبخرة بركانية تمتد لارتفاعات كبيرة فوق سطح الأرض.

يعد بركان كيلاويا بجزيرة هاواي، واحدا من خمسة براكين في جزيرة هاواي الكبيرة، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية.

ونشرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية مقطع فيديو يرصد مشاهد قريبة للبركان الثائر، حيث تلتهم الحمم البركانية ما يقف في طريقها من الصخور.

وشهد البركان النشط سلسلة من الانفجارات المتفجرة في 2018 لكنه ظل “صامتا” منذ ذلك الحين حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما بدأت تظهر عليه علامات النشاط.

ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، يتم تسجيل تشوهات أرضية ومعدلات زلازل تجاوزت تلك التي تم ملاحظتها منذ نهاية ثورانه عام 2018.

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