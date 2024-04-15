فيديو صادم لكلاب شاردة في مطار دولة عربية.. والسلطات توضح!

أعاد ناشطون على وسائل التواصل إعادة نشر مقطع فيديو صادم لكلاب شاردة تجري في ساحة مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية.

وتظهر في مقطع الفيديو كلاب شاردة تلاحق إحدى المركبات العاملة في مطار بغداد الدولي بالقرب من مدرج الطائرات، في حين تظهر أيضا مجموعة طائرات تابعة للخطوط الجوية العراقية.

وانتقد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي السلطات العراقية ، وكتب البعض أن “كلابا سائبة تهاجم سيارات النقل” في ساحة المطار.

من جهتها، أكدت وزارة النقل العراقية، الاثنين، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، صحة مقطع الفيديو، ولكنها أشارت إلى أنه “قديم جدا ويعود لعام 2022”.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، للوكالة في إشارة للمقطع، إن “إعادة تداوله مرة أخرى بهدف الإساءة للتطور الحاصل في مطارات العراق ومطار بغداد بالتحديد ولما يشهده المطار من حملة لإعادة ترتيب أوراق المطار والقضاء على الفاسدين”.

وأضاف أن الوزارة “مستمرة في عملية تطوير مطارات العراق”، مؤكدا “وضع خطتين لتطوير مطار بغداد”.