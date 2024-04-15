فيديو صادم.. مشهورة روسية تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي!

سقطت المؤثرة الروسية إنيسا بولينكو بشكل غير متوقع أثناء محاولتها التقاط صورة “سيلفي” لمتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي على منحدر خطير في جورجيا بالولايات المتحدة.

ووفقاً لما نقله موقع “lavanguardia” الإسباني، فقد توفيت إنيسا بولينكو وهي صانعة محتوى في مجال الجمال والموضة عن عمر يناهز 39 عامًا رغم نقلها السريع إلى أقرب مستشفى.

وشاركت بولينكو، التي كان لديها أكثر من 8500 متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، رحلتها عبر جنوب شرق الولايات المتحدة عبر ملفها الشخصي على إنستغرام، وبهدف الحصول على أفضل صورة ممكنة، قررت عبور حاجز أمني يحذر من الخطر في المنطقة.

ووقفت إينيسا، التي كانت تزور بلدة جراجي في ولاية جورجيا، على حافة منحدر لالتقاط صورة سيلفي عندما فقدت توازنها وسقطت من ارتفاع أكثر من 50 مترا.

وتسبب السقوط بإصابات خطيرة، ورغم التدخل السريع لفريق الطوارئ الطبي، إلا أن الشابة فارقت الحياة لدى وصولها إلى المستشفى.

كشفت دراسة أجرتها مؤسسة iO المتخصصة في طب المناطق الاستوائية وطب السفر، أنه في الولايات المتحدة هناك حالة وفاة واحدة بسبب التقاط السيلفي كل 13 يومًا، وتم تسجيل أول زيادة كبيرة في الحالات، بحسب الدراسة، في عام 2014 ونمت بشكل ملحوظ بين عامي 2015 و2016.

ومن بين هذه البيانات، تشير الدراسة إلى أن السبب الرئيسي هو السقوط من ارتفاع، حيث تمثل هذه الحالات ما يقرب من 50% من الحالات، تليها حوادث المرور (28.4%) والغرق (13.5%). ومع ذلك، فإن أكثر من نصف الحالات لا تحدث في الولايات المتحدة فحسب، بل في روسيا وباكستان والبرازيل أيضًا.

وقد أوصت مكتبة الطب الوطنية بالولايات المتحدة في عدة مناسبات بإنشاء مناطق محظورة لالتقاط صور السيلفي، وسيتم إنشاء هذه المواقع في مساحات مثل أسطح المباني الشاهقة أو الأماكن الطبيعية مثل المنحدرات أو الجبال بهدف تقليل عدد الوفيات الناجمة عن هذا السبب.