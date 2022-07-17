فيديو.. طالب يكافئ والدته بطريقته الخاصة

لاشك أن الأم هي الشخص الوحيد في العالم، الي يبذل الغالي والنفيس من أجل سعادة أبنائها.

اختار طالب إثيوبي طريقته الخاصة لتكريم والدته بمناسبة تخرجه من جامعة أديس أبابا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشاب وهو يلبس والدته قبعة التخرج وحمل الحطب، الذي كانت تحمله على ظهرها وتبيعه لكي يتعلم.

ولاقى تصرف الطالب استحسانا كبيرا وإشادة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون ما قام به قمة في الوفاء والافتخار.

الشاب تخرج من جامعة أديس أبابا

وألبس والدته قبعة التخرج

وحمل الحطب الذي كانت تحمله علي ظهرها وتبيعه لكي يتعلم هو. pic.twitter.com/zafBJGjufm — فراوليزا (@ElLabanyManal) July 17, 2022