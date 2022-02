فيديو طريف.. أطفال يحتفلون بإلغاء الزامية “الكمامة” في مدرستهم

نشرت صحيفة the sun عبر حسابها على تويتر فيديو طريفا من احدى المدارس في أميركا، يظهر فيه الأطفال يهللون فرحا بعدما أعلمتهم المدرّسة قرار المدرسة بالغاء الزامية ارتداء الكمامات للحماية من فيروس كورونا.

ويظهر الفيديو المعلمة وهي تقول: “ابتداء من الغد ليس علينا ان نرتدي الاقنعة الوقائية مطلقا. ليبدأ الأطفال بالصراخ والرقص تعبيرا عن فرحتهم بهذا الخبر بعدما شكلت الكمامة عبئا على الأطفال في المدرسة طوال فترة الجائحة.

وسألت المعلمة التلامذة “هل انتم متحمسون” وأجابوها نعم.

Children's reaction is priceless after hearing they won't need to wear masks at school in Las Vegas pic.twitter.com/yZ9o3ndl2T

— The Sun (@TheSun) February 14, 2022