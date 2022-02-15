فيديو طريف.. أطفال يحتفلون بإلغاء الزامية “الكمامة” في مدرستهم

نشرت صحيفة the sun عبر حسابها على تويتر فيديو طريفا من احدى المدارس في أميركا، يظهر فيه الأطفال يهللون فرحا بعدما أعلمتهم المدرّسة قرار المدرسة بالغاء الزامية ارتداء الكمامات للحماية من فيروس كورونا.

ويظهر الفيديو المعلمة وهي تقول: “ابتداء من الغد ليس علينا ان نرتدي الاقنعة الوقائية مطلقا. ليبدأ الأطفال بالصراخ والرقص تعبيرا عن فرحتهم بهذا الخبر بعدما شكلت الكمامة عبئا على الأطفال في المدرسة طوال فترة الجائحة.

وسألت المعلمة التلامذة “هل انتم متحمسون” وأجابوها نعم.

Children's reaction is priceless after hearing they won't need to wear masks at school in Las Vegas pic.twitter.com/yZ9o3ndl2T — The Sun (@TheSun) February 14, 2022

ويتزامن هذا الاجراء، مع توجه دول عديدة في العالم الى تخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة وحتى الغائها في بعض الأماكن.

وكانت وسائل اعلام قد ذكرت في وقت سابق، ان السلطات الصحية في الدنمارك تدرس خطوة إنهاء برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد في الربيع، بعدما رفعت سابقا قيودا عديدة كانت مفروضة لمواجهة الجائحة.

وقالت هيئة الصحة الدنماركية في بيان، إن “الموجة الثالثة للفيروس في البلاد تنحسر بسبب الحصانة الكبيرة لدى السكان”، مشيرة إلى أن “التغطية العالية للقاح في الدنمارك، خاصة مع الجرعة الثالثة تعني أنه يمكن التعامل مع العدوى المتزايدة دون الإصابة بعدوى خطيرة”، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

“سنقول وداعا للقيود ومرحبا بالحياة التي كنا نعيشها قبل كورونا”.. بهذه العبارة أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريديركسن، إلغاء القيود التي كانت موجودة في البلاد بسبب وباء كورونا.