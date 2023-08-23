فيديو طريف لنيمار يشعل مواقع التواصل في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية على نطاق واسع، فيديو للنجم البرازيلي نيمار المنضم حديثا لنادي الهلال، وهو يتجول مع صديقته في ممشى “يو ووك” في الرياض.

وأظهر الفيديو نيمار وهو يسير بجانب صديقته برونا، ويحيط بهما أفراد حراسة شخصية، فيما قام بعض الشباب بالتقاط الصور التذكارية معهما.

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل في السعودية، إذ سارع البعض منهم لإعادة نشره عبر حساباتهم الخاصة.

نيمار وعائلته يتمشون في ممشى "يو ووك" ♥️😍 pic.twitter.com/nRX9vK1wIa — ﮼جابر (@ja88ber) August 22, 2023

وكان قد أعلن نادي الهلال السعودي، مساء الثلاثاء، 15 آب الجاري عن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادمًا من باريس سان جيرمان، لينضم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نادي الهلال مقطعاً على حسابه الرسمي في منصة “إكس” بعنوان الموهبة الرائعة التي تجذب الكل ويظهر فيه نيمار وهو يقول: أنا هنا في السعودية، أنا هلالي.

وبات الهلال رابع محطات كبير هدافي منتخب البرازيل عبر التاريخ بالتساوي مع بيليه، إذ بدأ في سانتوس ببلاده قبل الانتقال إلى برشلونة الإسباني صيف 2013، وبعد 4 أعوام انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو جعلته أغلى لاعب في التاريخ.