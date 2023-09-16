فيديو.. طفلة صغيرة تبكي على قبر والدتها يحير مواقع التواصل

كارثة كبيرة حلت على الشعب الليبي منذ الأحد الماضي بسبب الفيضان، موت ودمار ومآسي إنسانية تبكي الحجر.

هذا وانتشر مقطع فيديو أحزن وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يظهر طفلة تبكي فوق قبر أمّها التي قضت في فيضانات درنة، وفقا لما قال ناشروه.

ويصور المقطع طفلة تبكي بحرقة فوق قبر ترابي، ومعه تعليق: “طفلة صغيرة من درنة تبكي على قبر أمها”.

فانهالت التعليقات الحزينة على المقطع المنشور، وسط مطالبات بضرورة مساعدة الصغيرة ومحاولة التقليل من مصابها الأليم.

إلا أن الحقيقة غير ذلك تماماً، فالفيديو المتشر خاطئ، وهو قديم، يعود بتاريخه إلى عام 2020، أي لا علاقة له بفيضانات ليبيا لا من قريب ولا من بعيد.

ونشر المقطع بحسب التفتيش عبر قناة على يوتيوب، ويظهر طفلة تبكي أمها التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا.

كما يقول البحث إن الفيديو مأخوذ من واقعة حدثت في العراق قبل سنوات، وفقا لـ”فرانس برس”.

يشار إلى أن الفيديو المغلوط حصد عشرات آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت تواصل فيه مدينة درنة الليبية تعداد ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت أحياء بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وكانت العاصفة “دانيال” ضربت المنطقة بعد ظهر الأحد، وتساقطت أمطار غزيرة جداً تسبّبت بانهيار سدّين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والناس، في كارثة قالت عنها الأمم المتحدة إنها “كارثة الكوارث”.