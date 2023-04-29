السبت 9 شوال 1444 ﻫ - 29 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. طفل رضيع يسرق حقيبة يد الأميرة البريطانية كيت ميدلتون

منذ 9 ثواني
كيت ميدلتون

كيت ميدلتون

A A A
طباعة المقال

في موقف طريف تعرضت له الأميرة البريطانية كيت ميدلتون بعدما اقدم طفل رضيع على سرقة حقيبة يد الخاصة بالملكة، الجمعة، أثناء قيامها بتحية المستقبلين خلال زيارة إلى ويلز، لتعلو ضحكات زوجة وريث العرش البريطاني والحاضرين.

وأخذ دانيال وليامز، الطفل البالغ من العمر عاما واحدا، الحقيبة الصغيرة السوداء وأمسكها بقوة وهو يصرخ متمسكاً بها رافضاً تركها، ليلهو بها بينما كانت كيت تتحدث مع والدته لوسي.

وطلبت لوسي من طفلها الذي كانت تحمله على ذراعها، إعادة الحقيبة للأميرة، وحاولت أخذها منه قبل أن تشير الأميرة إلى إمكانية احتفاظه بها أثناء تحية باقي المستقبلين.

وعندما أدارت كيت ظهرها لهما، قالت الأم لابنها “لا تضعها في فمك الآن”.

حدث ذلك أثناء زيارة وليام وكيت، أمير وأميرة ويلز، لقرية أبرفان، لإحياء ذكرى كارثة انهيار أرضي أسفر عن تدمير مدرسة ابتدائية ومقتل 144 شخصا عام 1944.

    المزيد من منوعات

    شيرين عبد الوهاب
    شيرين عبد الوهاب: أنا هرفع قضية وأطالب بتعويض كبير خلينا نأمن مستقبل العيال
    شارل لوكلير
    شارل لوكلير يتعرض لحادث سير
    الفنان أيمن زيدان
    بعد وفاة شقيقه.. أيمن زيدان يدون رسالة حزينة

    الأكثر قراءة

    العميد شامل روكز
    شامل روكز: نادم على تأييدي للتيار.. وهذا مرشحي لرئاسة الجمهورية!
    تناول الأطعمة الخالية من الدهون دائمًا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول
    خبيرة تغذية تُحذّر: هذه مخاطر الأطعمة الخالية من الدهون
    رونالدو وجورجينا رودريغيز
    جورجينا تخرج عن صمتها.. كيف ردّت على إشاعات خلافها مع رونالدو؟