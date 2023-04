فيديو.. طفل رضيع يسرق حقيبة يد الأميرة البريطانية كيت ميدلتون

في موقف طريف تعرضت له الأميرة البريطانية كيت ميدلتون بعدما اقدم طفل رضيع على سرقة حقيبة يد الخاصة بالملكة، الجمعة، أثناء قيامها بتحية المستقبلين خلال زيارة إلى ويلز، لتعلو ضحكات زوجة وريث العرش البريطاني والحاضرين.

وأخذ دانيال وليامز، الطفل البالغ من العمر عاما واحدا، الحقيبة الصغيرة السوداء وأمسكها بقوة وهو يصرخ متمسكاً بها رافضاً تركها، ليلهو بها بينما كانت كيت تتحدث مع والدته لوسي.

This was the moment one-year-old Daniel Williams took a fancy to the Princess of Wales' handbag as she greeted crowds in Aberfan 👜https://t.co/ZXAfIehKMR pic.twitter.com/Lbu5hAKL1M

— ITV Wales News (@ITVWales) April 28, 2023