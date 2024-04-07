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فيديو.. ظاهرة نادرة وعجيبة فوق بركان "إتنا" في إيطاليا!

منذ 49 دقيقة
حلقات بركانية فوق بركان إتنا في إيطاليا

حلقات بركانية فوق بركان إتنا في إيطاليا

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تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لظاهرة غريبة تسبب بها بركان “إتنا” في إيطاليا، حيث بدأت حلقات بركانية على شكل دوائر بالظهور في السماء.

ويقول العلماء إن جبل إتنا يشهد هذه الظاهرة النادرة، الناجمة عن إطلاق مستمر للأبخرة والغازات، أكثر من أي بركان آخر على وجه الأرض.

وخرجت الحلقات من حفرة جديدة فتحت يوم الثلاثاء على قمة إتنا.

وجبل إتنا بركان نشط على الساحل الشرقي من صقلية، بالقرب من ميسينا وقطانية. ومن أكبر البراكين النشطة في أوروبا الآن.

جبل إتنا هو أحد أنشط البراكين في العالم، ويكاد يكون في حالة مستمرة من الانفجارات، وهي أحيانا مدمرة جدا، لكن لا تعدّ عموما بأنها بالغة الخطورة، والآلاف من الناس يعيشون على المنحدرات والمناطق المحيطة بها.

 

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