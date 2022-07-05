الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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فيديو.. عادات غريبة مع البقر قبل عيد الأضحى

منذ ساعتين
بقرة- تعبيرية

بقرة- تعبيرية

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أيام قليلة تفصلنا عن موعد عيد الأضحى ال يحتفل فيه المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

أصبح الاتجاه الخطير لرفع الأبقار عبر الرافعات سائدًا في جميع أنحاء باكستان في السنوات الأخيرة في عيد الأضحى، وهذا العام ليس استثناء.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، تظهر الناس وهم يرفعون أبقارهم القرابين وينزلونها من فوق أسطح المنازل قبل المناسبة الاحتفالية.

وعندما يتم إنزال الحيوان بهذه الطريقة، فإنه لا يشعر فقط بالرعب بسبب الارتفاع، ولكن الأشخاص المحيطين به يحدثون ضوضاء تزيد من الضغط على الحيوان.

على الرغم من الانتشار الواسع للظاهرة، إلا أن بعض الجمعيات والأشخاص وجهوا انتقادات شديدة لمثل هذه التصرفات، لكن السلطات لم تفعل شيئا جوهريا لوقف هذا الفعل.

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