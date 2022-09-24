فيديو.. عادل إمام يرد على أنباء إصابته بألزهايمر

في أول ظهور الفنان المصري عادل إمام بعد الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول إصابته بألزهايمر، طمأن الزعيم جمهوره على حالته الصحية، .

وقال النجم المصري: “أنا مبسوط بين أولادي وأحفادي.. الحمد لله”، معلقا على الشائعات التي تصدر بشأنه بين الحين والآخر: “كل شوية يطلع إشاعات.. كويس إن الواحد بيقرأ نعيه وهو كويس.. أرد على إيه؟..كذا مرة اتقالت الحكاية دي وأنا مبردش على الحاجات دي”.

ووجه عادل إمام رسالة إلى جمهوره أكد فيها أنه بصحة جيدة، مضيفا: “مفيش حاجة أنا كويس والحمد لله”.

وتابع الفنان المصري، في تصريحات مع “ET بالعربي”: “عندي عزبة وأعيش في بيتي مع أولادي وأحفادي، وفرحان بيهم وهما فرحانين بيّ”.

وتحدث الفنان عادل إمام عن استعداده لفيلم “الواد وأبوه”، قائلا: “سنبدأ بعد فترة، هو في طور الكتابة حاليا”.

وكان الإعلامي المصري محمد الباز، الجمعة،أعلن عن إصابة الفنان عادل إمام بألزهايمر، مؤكدًا أن الزعيم لن يعود للتمثيل لأن حالته الصحية لا تسمح.

وقال محمد الباز خلال تقديم برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار” المصرية، إن الفنان عادل إمام يعاني من أعراض ألزهايمر، وحالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا، مطالبًا عائلته بإنهاء حالة الجدل حول اعتزال الزعيم للتمثيل.