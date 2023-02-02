فيديو عالمي.. هدف عز الدين أوناحي الرائع في أولى مبارياته مع مارسيليا

أبهر لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي جماهير مارسيليا، بهدف رائع في اول مباراة يشارك فيها مع ناديه الجديد أمام نادي نانت الفرنسي.

أوناحي الذي شارك كبديل سجل الهدف الثاني ببراعة كبيرة، بعد حوالي ثلث ساعة فقط من دخوله للملعب، في المباراة التي فاز فيها مارسيليا على مضيفه نانت في الدوري الفرنسي “0-2”.

يذكر أن أوناحي صاحب الـ 22 عاماً انتقل إلى مارسيليا قبل 3 أيام فقط قادماً من نادي أنجيه.

من جهته أبدي مدرب أولمبيك مارسيليا إيغور تودور إعجابه على هدف المغربي عز الدين أوناحي المسجل في أول ظهور له مع الفريق، ضد نانت في الدوري الفرنسي.

وأشار مدرب مارسيليا قائلا: لقد أعجبني هدف أوناحي، نعلم أنه يتوفر على هذه الموهبة و بكل تأكيد هو ليس في أتم جاهزيته البدنية وعليه التأقلم مع طريقة لعبنا، سيلزمه بعض الوقت من أجل ذلك، لكن الموهبة حاضرة، هدفه كان مذهلا.

وتابع تودور حديثه بخصوص المنافسة على لقب الدوري .. لدينا الكثير من المباريات، والآن نتوفر على الفريق الذي كنا نريد، بوجود حلول جميع المراكز، لا ينبغي علينا التفكير في اللقب، لكن علينا من الآن التفكير في هزم نادي نيس.

عز الدين أوناحي يسجل من أول تسديدة له مع مارسيليا في جميع المسابقات#الدوري_الفرنسي #مارسيليا_نانت pic.twitter.com/WVLnzHVvmi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2023