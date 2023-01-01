فيديو عجيب.. الصينيون يبتكرون وسائل غريبة لمواجهة كورونا!

عادت الصين ومواجهة كورونا من جديد إلى الواجهة العالمية، رغم محاولات حكومة بكين تطبيق سياسة صفر كوفيد، إلا أنه ومع حلول موسم شتاء 2022- 2023، انقلبت الأمور بشكل مفاجئ وبدأت أعداد الإصابات تبلغ مستويات قياسية.

الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطاب متلفز لمناسبة العام الجديد أشار إلى أن “الوقاية من الوباء ومكافحته تدخل مرحلة جديدة، وما زلنا في وضع صعب” وأضاف أن “بارقة الأمل أمامنا”.

وهذا التعليق الثاني بشأن الوباء الذي يدلي به الرئيس الصيني. وكان شي قد دعا الأسبوع الماضي إلى اتخاذ تدابير “لحماية أرواح السكان بفعالية”.

عالمياً، اتخذت العديد من الدول إجراءات صارمة بحق القادمين من الصين، حيث فرضت دول مثل كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان متطلبات سفر جديدة تفرض على الوافدين من الصين إبراز اختبار سلبي للفيروس أو الخضوع لاختبار عند الوصول.

ومن غرائب مواجهة الصينين لفيروس كورونا، هو مقطع فيديو تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رجل وامرأة يعتمران غلافاً بلاستيكياً شفافاً وكبيراً يحيط بهما خلال تجوالهما في أحد الأسواق الصينية.

ويبدو من المقطع أن الرجل والمرأة اتخذا هذا الإجراء حفاظاً على سلامتهما من انتقال فيروس كورونا او أحد متحوراته، حيث يقومان بالتبضع من السوق والشراء من أحد المحال من دون أن يرفعا ذاك الغلاف عنهما.