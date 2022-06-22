الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو عفوي جديد يخطف الأنظار للأمير “المشاغب”

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - يونيو - 2022 10:30 مساءً
الملكة اليزابيث والعائلة الحاكمة في بريطانيا

الملكة اليزابيث والعائلة الحاكمة في بريطانيا

A A A
طباعة المقال

خلال الحفل الختامي لليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، مساء أمس الأحد، خطف الأمير لويس، أصغر أبناء الأمير وليام، الأنظار من خلال حركاته العفوية والطريفة.

وكشف مقطع مصور ظهوره المميز في اليوم الافتتاحي للاحتفالات، حيث شعر الطفل البالغ من العمر أربعة أعوام، بفرحة الجماهير وهو يقف بجوار جدته الكبرى الملكة، ويداه تغطيان أذنيه وسط صرخات الجمهور الهائلة.

كما شوهد الأمير الصغير ذو الأربعة أعوام وهو يخرج لسانه، وفي مرة أخرى غطى أذنيه بيديه بينما كان يجلس بجوار والدته، كيت ميدلتون، يشاهدان فقرات الاستعراض واحتفالات اليوبيل البلاتيني.

فيما انتقل الأمير الصغير بعد ذلك لأقاربه الآخرين وجلس على حجر جده الأمير تشارلز، حيث جذبت هذه اللقطات البريئة والعفوية انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

    المزيد من منوعات

    زين الدين زيدان
    قطر تعيد نصب تمثال “نطحة زيدان” بالمتحف الرياضي الجديد
    دراسة حول الفئران
    بالفيديو.. تدريب الفئران للعثور على ناجين من الزلازل
    بركان-تعبيرية
    بالفيديو.. بعد اصابتها بلهيب بركاني شابة تكشف عن وجهها لأول مرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!