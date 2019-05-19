فيديو: غادة عبدالرازق بأول تعليق على المقطع الفاضح مع “السُبكي”

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كشفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، تفاصيل الفيديو الذي انتشر لها بصحبة المنتج محمد السبكي، وهما يتبادلان الأحضان والقبلات.

وقالت إنها تتردد على عيادة لأحد الأطباء النفسيين حتى الآن، موضحًة أنها كانت ستنتحر منذ حوالي 18 عامًا بسبب مرض ”الوسواس القهري“، وأن الأمر بدأ معها بحالة اكتئاب وتطورت حتى كادت تنتحر.

وأشارت عبدالرازق، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”مجموعة إنسان“، الذي يقدمه الإعلامي على العلياني على “mbc”، إلى أن الطبيب النفسي عامل مساعد، لأنه يسمع جيدًا، منوهًة أن الأدوية التي تتناولها زادت عن السنوات السابقة لأن المشاكل حولها تزداد.

وأوضحت أنه تم محاربتها حتى لا تخوض السباق الرمضاني الجاري، مشيرة إلى أن الجهة التي تحاربها شركة إنتاج خاصة وبها فرد يعمل في جهة حكومية .

وأشارت غادة، إلى أنها تعتبر ”السبكي“، أبًا لها، مفسرًة الفيديو الذي انتشر حول قُبلاتها معه كانت في إطار العمل، وأن من قالت ”كفاية بوس“، كانت ابنته.

وعن علاقتها بالمخرج والنائب البرلماني المصري خالد يوسف، قالت إنها على خلاف دائم معه في العمل يصل لحد الصدام حتى أن فيلمها الأخير معه كان بينهما خلاف، منوهًة أنها لا تستطيع الحكم عليه في التهم المنسوبة إليه لأنها ليست ”قاضية“، إضافة إلى أنه لم يوجه له اتهام حتى اللحظة.

يُذكر أن غادة عبدالرازق، تنافس خلال الماراثون الرمضاني الجاري بمسلسل ”حدوتة مُرّة“، ويشاركها البطولة مجدي كامل، وأحمد صفوت، وغيرهم.

يذكر أن فيلم «حرب كرموز» عرض في موسم أفلام عيد الفطر 2018 وحقق نجاحًا كبيرًا وهو من بطولة أمير كرارة ومحمود حميدة وفتحي عبدالوهاب وروجينا وبيومي فؤاد ومصطفي خاطر وإيمان العاصي، قصة محمد السبكي، وإخراج بيتر ميمي، وحقق إيرادات تجاوزت الـ100 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، تشارك غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل «حدوتة مرة»، وهو من بطولة محمد شاهين وأحمد صفوت وعايدة رياض وولاء الشريف، إنتاج طارق صيام، تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتلفزيون.

غادة عبدالرازق : كنت سأنتحر .. ومازلت اتردد إلى الطبيب النفسي .#مجموعة_انسان#غادة_عبدالرازق_مجموعة_انسان pic.twitter.com/hIMgAuBRxT — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 14, 2019