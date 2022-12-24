السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو غريب حقاً.. لا بَشرَ لخدمتك في هذا المطعم الشهير!

منذ 9 دقائق
أحد فروع مطعم "ماكدونالدز" في فورت وورث بولاية تكساس الأميركية

أحد فروع مطعم "ماكدونالدز" في فورت وورث بولاية تكساس الأميركية

A A A
طباعة المقال

يبدو ان رواد أحد فروع مطعم “ماكدونالدز” في فورت وورث بولاية تكساس الأميركية، سيكونون على موعد مع تجربة مميزة والاستمتاع مع نظام الخدمة الجديد “الآلي”.

فقد تداول ناشطون على واسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطعم الذي يعمل بنظام آلي بشكل كامل من دون الحاجة لوجدي أي عنصر بشري في نظام الخدمة أو تقديم وجبات الطعام.

حيث يعتمد المطعم على روبوتات وأجهزة ذاتية العمل، توفر للعملاء طلباتهم.

هذا وكانت “ماكدونالدز” قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، عزمها إطلاق هذا المطعم كتجربة أولية لدراسة إمكانية تعميمها لاحقا.

من جانبه، قال مدير أعمال التطوير في “ماكدونالدز” ماكس كارمونا: “مع استمرار تغير احتياجات عملائنا، نحن ملتزمون بإيجاد طرق جديدة لخدمتهم بشكل أسرع”، وفقا لما نقلته صحيفة “ذا صن”.

كما أضاف كارمونا: “نبتكر دائما لتحسين تجربة عملائنا بغض النظر عن كيفية طلبهم أو استلامهم طعامهم. أنا فخور جدا بأن يكون لدينا هذا المفهوم الجديد في عالم المطاعم”.

بدوره، قال المسؤول عن حقوق الامتياز في الشركة كيث فانيسك: “لا تتيح لنا التكنولوجيا في هذا المطعم خدمة عملائنا بطرق جديدة ومبتكرة فحسب، بل تجعل التجربة أكثر إمتاعا للجميع”.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من منوعات

نادين الراسي وخطيبها السابق مجد دعبول
بعد الشائعات عن خيانته لها... لماذا انفصلت نادين الراسي عن خطيبها؟
أوناي إيمري مدرب أستون فيلا
كأس العالم قطر ٢٢
إيمري: سأناقش مع حارس الأرجنتين احتفاله المثير للجدل بعد الفوز بكأس العالم
كأس العالم
كأس العالم قطر ٢٢
بالفيديو.. الفيفا يعلن عن أفضل هدف بكأس العالم 2022

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشيف نصرت
كأس العالم قطر ٢٢
تصرفات "الشيف نصرت" خلال تتويج الأرجنتين تتسبب بأزمة.. والفيفا يتحرك
عقد الزواج - تعبيرية
فيديو.. تونسية تعلن الزواج من رجلين وتتعهد بالعدل بينهما
قبيل إقدام الشاب محمد السيد على القفز من النافذة
فيديو مروع لشاب لبناني.. استغفر "الله" ثم قفز من الطابق السابع!