فيديو غريب حقاً.. لا بَشرَ لخدمتك في هذا المطعم الشهير!

يبدو ان رواد أحد فروع مطعم “ماكدونالدز” في فورت وورث بولاية تكساس الأميركية، سيكونون على موعد مع تجربة مميزة والاستمتاع مع نظام الخدمة الجديد “الآلي”.

فقد تداول ناشطون على واسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطعم الذي يعمل بنظام آلي بشكل كامل من دون الحاجة لوجدي أي عنصر بشري في نظام الخدمة أو تقديم وجبات الطعام.

حيث يعتمد المطعم على روبوتات وأجهزة ذاتية العمل، توفر للعملاء طلباتهم.

هذا وكانت “ماكدونالدز” قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، عزمها إطلاق هذا المطعم كتجربة أولية لدراسة إمكانية تعميمها لاحقا.

من جانبه، قال مدير أعمال التطوير في “ماكدونالدز” ماكس كارمونا: “مع استمرار تغير احتياجات عملائنا، نحن ملتزمون بإيجاد طرق جديدة لخدمتهم بشكل أسرع”، وفقا لما نقلته صحيفة “ذا صن”.

كما أضاف كارمونا: “نبتكر دائما لتحسين تجربة عملائنا بغض النظر عن كيفية طلبهم أو استلامهم طعامهم. أنا فخور جدا بأن يكون لدينا هذا المفهوم الجديد في عالم المطاعم”.

بدوره، قال المسؤول عن حقوق الامتياز في الشركة كيث فانيسك: “لا تتيح لنا التكنولوجيا في هذا المطعم خدمة عملائنا بطرق جديدة ومبتكرة فحسب، بل تجعل التجربة أكثر إمتاعا للجميع”.

This is a fully automated McDonald’s. No employees. Just robots. I’m going to miss those McDonald’s fight videos 😭 pic.twitter.com/ljtvlqHQsA

— Def Noodles (@defnoodles) December 22, 2022