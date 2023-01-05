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فيديو غريب.. كنز مخبأ داخل جذع شجرة زيتون في مدينة صور!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - يناير - 2023 8:17 مساءً
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أصيب نحات فلسطيني في مدينة صور جنوب لبنان بالدهشة لدى عثوره على مفاجأة داخل جذع شجرة زيتون أحضره ليصنع منه أحد أعماله.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوره النحات أيمن الأسدي، وهو يقوم بفصل أجزاء جذره شجرة الزيتون، في مكان عمله في بلدة طورا قرب صور، حيث ظهرت أمامه كميات من العملة اللبنانية القديمة مخبأة بطريقة غريبة داخل الجذع.

وأشار الأسدي إلى أن العملات هي عبارة عن فئة الليرة والخمس ليرات والعشر ليرات إضافة إلى عملة سورية ورقية أيضا.

ويبدو ان أحد المواطنين منذ عشرات السنين كان يدخر هذه الأموال في جذع شجرة زيتون في حديقة منزله، والتي وضبت بالنايلون لحمايتها، بعيدا عن عائلته.

فريق صوت بيروت إنترناشونال زار النحات أيمن الأسدي الذي كشف تفاصيل ما حدث معه خلال قيامه بأحد الأعمال الحرفية لأحد زبائنه، مبدياً سعادته وتفاؤله بما وجده.

الأسدي قدر عمر الشجر بأكثر من خمسمائة عام، مشيراً إلى أن بعض العملات ترجع إلى العام 1939.

وحول قيمة هذه العملة، قدر الأسدي أن تكون قيمة هذه العملات بحوالي 2 كيلو غرام من الذهب في تلك الأيام.

 

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