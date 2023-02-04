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فيديو غريب.. لاعب أتلتيكو مدريد يحتفل بهدفه بعد استبداله!

منذ 30 ثانية
من مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي

من مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي

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تعادل أتليتيكو مدريد 1-1 مع ضيفه خيتافي المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغم هيمنته على مجريات المباراة (السبت 4-2-2023).

وأهدر أتليتيكو العديد من الفرص قبل أن ينجح أنخيل كوريا في تسجيل الهدف الأول بتسديدة مباشرة بعد متابعة في الدقيقة 60.

لكن خيتافي ظفر بنقطة ثمينة خارج ملعبه بفضل أنيس أونال الذي سجل ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر لمسة يد على ساؤول نيجيز داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83.

ويحتل أتليتيكو المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف ريال سوسييداد ثالث الترتيب و15 نقطة خلف برشلونة المتصدر، بينما يقبع خيتافي في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 18 نقطة.

احتفال غريب

احتفل الأرجنتيني أنخيل كوريا، لاعب أتلتيكو مدريد، بهدفه بعد خروجه من الملعب إثر استبداله، وذلك في واقعة غير مسبوقة في تاريخ اللعبة.

وتم استبدال كوريا، ومشاركة البلجيكي يانيك كاراسكو بدلا منه وبعد ذهابه بالفعل إلى مقاعد البدلاء تدخل حكم الفيديو المساعد ليحتسب الهدف الذي احتفل به كوريا مع زملائه على مقاعد البدلاء.

وألغى الهدف في البداية بداعي التسلل، ومع ذلك، تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابه ليطلق صفارته وينطلق بعدها لاعبو أتلتيكو مدريد نحو مقاعد البدلاء للاحتفال مع أنخيل كوريا.

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