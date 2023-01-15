فيديو.. فضل شاكر يطرح أغنية "صعبان عليك حالي"

طرح الفنان اللبناني فضل شاكر، السبت، أغنية “صعبان عليك حالي”، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”.

“صعبان عليك حالي” من كلمات الشاعر مصطفى مرسي، وألحان وتوزيع خالد عز، ومن إخراج محمود رمزي، وإشراف عام إياد النقيب، وتضمن تتر الأغنية توجيه شكر خاص للفنان راشد الماجد.

كانت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب قد خضعا للتحقيق مؤخرا من جانب أجهزة الأمن اللبنانية، على خلفية زيارتهما للفنان فضل شاكر، وفقاً لوسائل إعلام لبنانية.

وأفادت تقارير صحفية بأن أجهزة الأمن اصطحبت شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب إلى التحقيق، بناء على استنابة قضائية، للاستفسار عن سبب زيارتهما فضل شاكر، المطلوب للقضاء، في مكان إقامته.

ولفتت إلى الإفراج عن شيرين وزوجها بعدما تبيّن حصولهما على تصريح أمني لدخول مخيم عين الحلوة، حيث يقيم شاكر.