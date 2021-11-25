الجمعة 21 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 26 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. فنان العرب يرقص على طريقة مايكل جاكسون

منذ 14 ساعة
محمد عبده

محمد عبده

A A A
طباعة المقال

ظهر فنان العرب، محمد عبده، بمنظر مغاير لما اعتاد الظهور عليه، حيث لفت أنظار الجمهور على مسرح احتفالية فريق الهلال بالبوليفارد، بأداء إحدى رقصات المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون.

وظهر الفنان السعودي أمس الأربعاء، على غير العادة بملابس “كاجوال”، أثناء أداء أغنية “فوق هام السحب”، وتبدو عليه الفرحة بفوز فريق الهلال، وسط تفاعل واسع من جانب الجماهير والحضور.

كما تداول رواد مواقع التواصل، لحظات استقبال عبده للفنانة أصالة نصري بالأحضان، وبطريقة طريفة في البوليفارد قبل انطلاق الحفل.

وظهرت أصالة مرتدية قميص الهلال، واحتفل السعوديون ومشجعو الهلال بهذا الإنجاز مع فريقهم، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

 

    المزيد من منوعات

    الزعيم كيم جونغ أون
    في كوريا الشمالية.. ممنوع ارتداء المعاطف الجلدية
    رالف رانغنيك
    مانشستر يونايتد يفجر مفاجأة ويختار “الأب الروحي لكلوب” مدربا
    مسلسل لعبة الحبار
    صور وفيديو.. نسخة واقعية لـ”لعبة الحبار” بتكلفة مليوني دولار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    العلم يبرهن على وجود الله للمرة الأولى.. كتاب اشترك فيه 20 فيلسوفاً وعالماً يثير ضجة كبيرة في فرنسا
    الدولار و الليرة اللبنانية
    “هستيريا التحليق” تهيمن على دولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم؟
    حبة دواء
    عقار ثوري في عالم الطب.. يزيل 11% من الوزن