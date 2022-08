فيديو.. قضية منسية في العمل الصحفي "ترند" على مواقع التواصل

أثار الحادث الذي تعرضت له مراسلة تلفزيونية أثناء بث تلفزيوني مباشر، الأسبوع الماضي بالولايات المتحدة، موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول المخاطر والمواقف غير المحسوبة التي قد يتعرض لها الصحفيون أثناء عملهم كمراسلين

وكان مقطع فيديو قد انتشر على نطاق واسع يظهر تعرض مراسلة تلفزيونية في منطقة فيلادلفيا لحادث قد يكون غريب من نوعه، إذ صدمتها سيارة أثناء وقوفها في مكانها خلال عملها في بث تلفزيوني مباشر.

وبحسب صحيفة “Philadelphia Inquirer”، كانت توري يورجي، مراسلة الأخبار العاجلة لقناة WSAZ-TV في ولاية فرجينيا الغربية، تقدم تقاريرها في ظروف طقس عاصف في دنبار، بولاية فيرجينيا، عندما صدمتها سيارة، ما أدى إلى سقوطها واختفائها عن أنظار المشاهدين.

ولحسن الحظ لم ينتج عن ذلك أي إصابة حيث طمأنت يورجي على الفور الجميع وعلى الهواء مباشرة أنها بخير، إذ بدت في حالة صدمة لكنها سرعان ما استدركت ما حدث وتابعت عملها في نقل الأخبار، وقالت يورجي: “لقد صدمتني سيارة للتو، لكنني بخير”، وتابعت: “كلنا بخير. أنا بخير. هذا بث تلفزيوني مباشر لكم”.

A reporter and Philadelphia area native went viral when she was hit by a car on live television on her last week on the job.

“We’re all good," Tori Yorgey can be heard saying. "I’m OK. That’s live TV for you.”https://t.co/57bOqPSvv8

