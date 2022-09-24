فيديو.. قطار يصطدم بسيارة شرطة في داخلها امرأة محتجَزة

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلامية اللحظة التي ضرب فيها قطار شحن سيارة تابعة للشرطة، في داخلها فتاة مكبّلة اليدين في المقعد الخلفي تبلغ ٢٠ عامًا.

وقد نشر المراسل “ديلون توماس” مقتطفات معدّلة من الفيديو على تويتر، تُظهر عنصرًا من الشرطة يتحدث الى المرأة، وقطارًا يصطدم بالسيارة، وشرطيًا يسرع باتجاه السيارة طالبًا مساعدة طبية فورية.

مكتب التحقيق في ولاية كولورادو الأميركية قال إن “ياريني ريوس-غونزاليز”، نُقلت الى المستشفى بإصابات بالغة، لكنّ الأطباء يتوقعون أنها ستنجو.

في التفاصيل، أوقف عنصر من الشرطة غونزاليز بعد ما تلقى قسم الشرطة بلاغًا عن “حادث غضب مزعوم على الطريق ينطوي على سلاح ناري”.

وأوقفت المرأة سيارتها أمام السكك الحديدية، قبل ان يصل شرطيان آخران ليساعدا في احتجاز غونزاليز على خلفية “جناية تهديد”، ووضعاها في المقعد الخلفي لسيارة الدورية التي كانت ما تزال على السكّة.

وقد ضرب القطار سيارة الشرطة فيما كان الشرطيون يتفقدون سيارة المشتبه بها، أثناء إجراء التحقيق.