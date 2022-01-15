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فيديو.. قط روسي يحقق أكثر من 22 مليون مشاهدة على "تيك توك"

15 - يناير - 2022
قط- تعبيرية

قط- تعبيرية

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تصدر القط “بيرسيك” من إقليم خاباروفسك الروسي، قائمة أكثر مقاطع الفيديو شعبية على الإنترنت في العام الماضي، بحسب ما نقله برنامج “شاهدتم الفيديو” على القناة الأولى الروسية.

وحصل القط ومالكته على جائزة “الحياة دون القطط لا معنى لها”، تقديرا له باعتباره أكثر القطط شهرة على الإنترنت للعام الماضي.

وحصد الفيديو أكثر من 22 مليون مشاهدة على تطبيق “تيك توك”، حيث يظهر القط وهو يعبث بوعاء فارغ متجاهلا طلب مالكته بالتوقف، والذي زاد عدد مشاركيه 10 ألف مشترك.

وسألت المغنية إيرينا أورتمان، التي قدمت الجائزة، مالكة “بيرسيك” يوليا شارنينا عن سبب استيائه: “يبدو أنه غاضب بسبب خلو الوعاء من الطعام”.

وأجابت شارنينا: “القط لا يتضور جوعا يأكل جيدا، وهذا الوعاء يستخدمه للعب فقط، ينقر عليه بيده للهو فقط”.

 

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