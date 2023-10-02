فيديو.. كاظم الساهر يساعد شاب في طلب يد حبيبته للزواج والأخير يفقد الخاتم

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر، حفلا غنائيا في المانيا، التقى من خلاله جمهوره الذي حضر للاستمتاع بوقته برفقة فنانه المفضل والاستماع إلى أغانيه المميزة التي يشعل من خلالها الأجواء، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين.

وقد انتشر مقطع فيديو بين المتابعين، يظهر لحظة اقتحام شابا مسرح كاظم الساهر، وطلب المساعدة من الفنان العراقي في طلب يد حبيبته للزواج، التي كانت جالسة بين الجموع.

ورغم استعداد الشاب لهذه اللحظة المهمة، إلا أنه تعرَّض لموقف محرج بعد إدراكه ضياع خاتم الزواج، فعلى ما يبدو أنه سقط منه أثناء صعوده بسرعة كبيرة، لكنه تدارك الأمر بتقبيلها على جبينها ومعانقتها، وما كان من كاظم الساهر سوى التصفيق لهما والتقاط الصور التذكارية معهما.

شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل كاظم الساهر و القيصر يعلق: مسكين إجا يخطب و ضيع الخاتم😂❤️.pic.twitter.com/i7Vs7MLDMA — Gorgeous (@gorgeous4ew) October 1, 2023