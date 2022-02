فيديو كروي.. أول بطاقة صفراء سببها الحرب الروسية على أوكرانيا

لليوم الثالث على التوالي من الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية، شهدت العديد من عواصم العالم، احتجاجات شعبية منددة بالغزو الروسي، مبدية تعاطفها مع المدنيين الأوكرانيين، بسبب ما تعانيه بلادهم من ويلات الحرب.

ولكن يبدو أن موجات التعاطف لم تقتصر على الاحتجاجات الشعبية، بل وصلت حتى ملاعب كرة القدم، حيث شهدت مواجهة برايتون ضد ضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز واقعة مثيرة للجدل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

الدقيقة 37 من عمر المباراة المقامة ضمن الجولة رقم 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، شهدت تسجيل أستون فيلا لهدف التقدم عن طريق نجمه البولندي ماتي كاش.

وعقب تسجيله الهدف، قام ماتي كاش بخلع قميصه، وإظهار آخر كتب عليه اسم توماس كيدزيورا، وهو زميله في المنتخب البولندي ولاعب دينامو كييف الأوكراني حاليا.

وبالإضافة إلى اسم توماس كيدزيورا، وضع ماتي كاش عبارة: “ابقَ قويًا يا أخي”، وذلك في إشارة إلى الظروف الصعبة التي يعيشها نجم دينامو كييف حاليا في أوكرانيا مع عائلته بسبب الحرب التي تشنها روسيا.

حكم المباراة، وعقب انتهاء ماتي كاش من الاحتفال بهذه الطريقة، أشهر البطاقة الصفراء في وجه النجم البولندي، على اعتبار أنه قام بخلع قميصه، بالمخالفة للوائح كرة القدم، ليكون أول لاعب يشهر في وجهه البطاقة الصفراء بالبريميرليج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتشن روسيا منذ الخميس الماضي حربا على أوكرانيا، مما تسبب في تداعيات كبيرة منها في المجال الرياضي، حيث سحب منها تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلا عن عدم إقامة سباق جائزة روسيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات على أراضيها.

