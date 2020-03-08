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فيديو.. كلب يسرق الأضواء “عبر المسبح دون أن يلمس المياه”

نتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلب أراد عبور ضفتي مسبح عن طريق طوافة.

وأظهر المقطع الذي نشرته صحيفة ذا صن عبر صفحتها على موقع تويتر تردد الكلب في القفز على الطوافة بسبب شعور الخوف الذي راوده قبل أن يأخذ قراره.

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ولكن في النهاية اجتاز المسبح وقفز من الطوافة إلى الضفة الأخرى ما أثار إعجاب متابعي الصفحة ورواد تويتر بشكل عام.

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