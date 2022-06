فيديو لأضخم سمكة مياه عذبة في العالم تم اصطيادها في كمبوديا

تمكن صياد محلي من اصطياد أضخم سمكة مياه عذبة مسجلة في العالم، في نهر ميكونغ في كمبوديا، وفقا لما أكده علماء من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.

وبلغ طول السمكة، وهي من نوع “الراي اللاسع” العملاقة، 4 أمتار تقريبا من رأسها إلى ذيلها، وكان وزنها أقل بقليل من 300 كيلوغراما، متخطية الرقم القياسي المسجل لسمكة اكتشفت في تايلاد في عام 2005 من نوع السلور العملاق والتي بلغ وزنها 293 كيلوغراما.

وعندما عثر الصياد المحلي على هذه السمكة، في 13 يونيو الجاري، في جنوب مقاطعة ستونغ ترينغ شمال شرق كمبوديا، أبلغ العلماء في مؤسسة “عجائب نهر الميكونغ” وهو مشروع بحثي كمبودي أميركي مشترك.

وقالت المؤسسة في بيان، الاثنين، إن علماءها وصلوا للمنطقة في غضون ساعات من تلقيهم المكالمة بعد منتصف الليل، “واندهشوا مما رأوه”.

يمر نهر ميكونغ عبر الصين وميانمار ولاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام، وهو موطن لعدة أنواع من أسماك المياه العذبة العملاقة ولكن الضغوط البيئية آخذة في الارتفاع، حيث يخشى العلماء من أن يؤدي برنامج لبناء السدود في السنوات الأخيرة إلى الإخلال على نحو خطير بمناطق التفريخ.

The world's largest recorded freshwater fish has been caught in Cambodia.

The giant stingray, nicknamed the 'Boramy' (full moon), measured almost four meters (13 feet) from snout to tail.🎣 pic.twitter.com/QV6Y5pHfQA

— DW News (@dwnews) June 20, 2022