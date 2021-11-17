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فيديو لأكبر قنديل بحر في العالم

17 - نوفمبر - 2021

قنديل بحر

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صوّر الأخصائيون في محمية بحرية بمنطقة الشرق الأقصى الروسي لأول مرة مقطع فيديو أظهر أكبر قنديل بحر في العالم ينتمي إلى أسرة “سيانين” المشعرة.

أفاد بذلك الأربعاء 17 نوفمبر المكتب الصحفي للمحمية.

وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي على موقعه الإلكتروني:” لأول مرة سجل الفيديو في محمية ” أرض النمر” الفدرالية الروسية أكبر قنديل بحر في العالم يمكن أن يبلغ قطر قبته مترين وله مجسات قد يبلغ طولها 30 مترا.

وأضاف المكتب الصحفي أن المصوّر البحري الروسي المعروف، دميتري روداس، هو الذي صوّر في المنطقة البحرية التابعة للمحمية الفيديو الذي أظهر قنديل بحر فتيا بقطر قبته 70 سنتيمترا.

ويعتبرالموسم البارد فترة مواتية لقناديل البحر، إذ أنها يمكن أن تموت في ظروف درجة الحرارة المرتفعة، لذلك تعيش على عمق كبير حيث من الصعب جدا تصويرها. وتعيش قناديل البحر من صنف “سيانين” المشعرة في خلجان “بطرس الأكبر” و”آمورسكي” و”اوسوريسكي”.

يذكر أن محمية “أرض النمور” في الشرق الأقصى الروسي تم تأسيسها عام 1978 للحفاظ على ما يزيد عن 5 آلاف نوع من الحيوانات والنباتات في منطقة جنوب الشرق الأقصى الروسي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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