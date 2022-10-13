فيديو.. لاعب إنتر ميلان يسخر من برشلونة

عاد الإيطالي أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان، ليسخر من برشلونة الإسباني بعد تعادل الفريقين المثير في دوري أبطال أوروبا.

ونجح إنتر ميلان في تجنب الخسارة من برشلونة بعدما فرض التعادل معه (3-3) على ملعب كامب نو مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وحافظ إنتر بهذا التعادل على فارق الـ3 نقاط مع برشلونة (الثالث)، لينعش حظوظه في التأهل لدور الـ16، ويكفيه تحقيق فوز وحيد في مباراتين المقبلتين أمام فكتوريا بلزن وبايرن ميونخ لضمان بطاقة العبور من دور المجموعات، التي أصبحت شبه مستحيلة على البارسا.

وبعد نهاية المباراة، نشر أليساندرو باستوني مقطع فيديو عبر “ستوري” في “إنستجرام” يظهر فيه نيكولو باريلا، صاحب الهدف الأول ضد برشلونة في عربة يدوية، وكان يدفعه فيديريكو ديماركو مدافع إنتر.

وعلَّق باستوني: “اللعب في كامب نو ليس مرهقا على الإطلاق، نيكولو باريلا عمره 25 عاما”.

وكان باستوني أثار جدلا واسعا بعد مباراة إنتر وبرشلونة في الجولة الثالثة في ميلانو، التي حسمها فريقه بهدف دون رد، حيث نشر صورة وهو يجر بجانبه جافي لاعب البارسا من قميصه في أثناء اللقاء في صراع على الكرة، مما أغضب جماهير “بلوجرانا”.

وكشفت تقارير صحفية أن باستوني تعرض لتهديدات بالقتل والعنف من قبل مشجعي برشلونة عبر الإنترنت، والتي تم إرسالها عبر شريكته، كاميلا بريسياني، التي قامت بنشر بعض الرسائل.

😳BASTONI vuelve a REÍRSE del BARÇA😳 📲Atentos a la ‘story’ de Instagram tras el empate en el Camp Nou: Barella en carretilla… pic.twitter.com/V06Bx9TQWs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 13, 2022