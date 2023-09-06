فيديو لا يصدق.. أغرب سرقة لهاتف آيفون

كثيرا ما نسمع عن حوادث السرقة في مختلف أنحاء، ولكن في حادثة سرقة فريدة من نوعها، قامت سيدة صينية بقضم كبل بلاستيكي مخصص لضمان عدم سرقة الهواتف المعروضة في المتاجر، إلا أنها نجحت بذلك وتمكنت عن فصل هاتف آيفون 14 بلس من قاعدته.

وأظهر فيديو التقط بواسطة كاميرا المراقبة امرأة معروفة باسم “تشيو” وهي تتصفح الأجهزة في متجر في فوجيان، جنوب شرق الصين.

شوهدت تشيو بعد ذلك وهي تفحص جهاز آيفون 14 بلس لبضع ثوان، ثم رفعته نحو فمها وبدأت تقضم الكبل المخصص للحماية من السرقة.

وبعد عدة محاولات نجحت بالنهاية بفصل الجهاز عن قاعدته وأسقطته في حقيبتها.

في البداية، مر هذا الأمر دون أن يلاحظه أحد، لكن الأمر لم يستغرق وقتا طويلا وقبض رجال الشرطة عليها بعد 30 دقيقة من مغادرتها.