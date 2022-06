فيديو.. لبؤة “تأكل قلبا” بشراهة ولم تترك شيئًا منه للأسد

قام أحد العمال في حديقة الحيوان في مدينة سان أنتونيو التابعة لولاية تكساس الأمريكية، بدهن “الكريمة” بشكل قلب، على الزجاج الفاصل بين الحيوانات الضارية والسياح.

ووثق مقطع فيديو ردة فعل اللبؤة “سارابي” التي لم تتمالك نفسها حيث لعقت الحلوى بشراهة، ولطخت أنفها بها، ولم تترك شيئًا منها للأسد الذكر الذي كان مسترخيا في الخلفية.

WHIPPED CREAM LOVE: The San Antonio Zoo in Texas released video of a lioness named Sarabi lapping up a whipped cream treat on the glass of her enclosure. pic.twitter.com/babUV6E3zd

— CBS News (@CBSNews) November 23, 2021