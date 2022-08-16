فيديو لتحدٍ لا يصدق.. أطفال يصرخون من الرعب وأهاليهم يضحكون!!

صورة من احد فيديوهات تحدي الرعب على تيك توك

أطلق تطبيق تيك توك تحدٍ جديدٍ للأهل، انتشر بسرعة هائلة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتمثل بسجن الأطفال في غرفة أثناء تشغيل مقطع صوتي مرعب.

وفي “تحدي الشبح”، يترك الأهل أطفالهم في غرفة بمفردهم، ويشغلون صوتاً مرعباً مع ظهور شبح أمامهم ثم يخرجون من الغرفة، فينتاب الأطفال حالة من الذعر والخوف الشديد.

وبعد سماع الصوت المخيف، يطالب هؤلاء الأطفال بالخروج من الغرفة فوراً وهم يصرخون ويبكون من شدة الخوف.

ولاقى التحدي رواجاً كبيراً على منصة تيك توك، إلا أنه واجه أيضاً انتقادات واسعة.