فيديو: لحظة وفاة مسن أثناء دخوله المسجد لصلاة الفجر في غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمسن توفى أثناء دخوله أحد المساجد لأداء صلاة الفجر، الإثنين.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المسن يدعى رضوان شكشك أبو بلال وهو من سكان مدينة رفح بقطاع غزة، وقد وقع مشهد الوفاة المتداول خلال دخوله مسجد عباد الرحمن بمدينة رفح جنوب قطاع غزة؟

وما أجملها من خاتمة من عاش على شئ مات عليه.. رحم الله الحاج طيب الذكر أبو بلال شكشك والذي انتقل إلى جوار ربه وهو في طريقه لصلاة الفجر بمسجد عباد الرحمن شرق رفح pic.twitter.com/jmTXKKdTUd — وائل أبو عمر 🇵🇸 (@WaelAboOmer) August 29, 2022

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقط بكاميرا مراقبة فيما يبدو، المسن وهو يتكئ على عكاز لحظة دخوله من باب المسجد، وبعد خلعه نعليه يسقط أرضا داخل المسجد ليهرع أحد المصلين لمحاولة إنقاذه.

ولقي الفيديو تفاعلا كثيفا على منصات التواصل الاجتماعي وتعليقات جاء أكثرها مثنيا على المسن الراحل، مع الكثير من الدعوات بالرحمة.

وكتبت مغردة باسم آية حسونة ”لحظة وفاة الرجل الطيب صاحب الأثر حمامة من حمائم مسجد عباد الرحمن برفح ”أبو بلال شكشك“.. في أثناء دخوله اليوم لصلاة الفجر قبل الأذان كعادته.. من عاش على شيء مات عليه“.

💔لحظة وفاة الرجل الطيب صاحب الأثر حمامة من حمائم مسجد عباد الرحمن برفح "أبو بلال شكشك" أثناء دخوله اليوم لصلاة الفجر قبل الأذان #كعادته

…

من عاش على شيء مات عليه

👇👇👇#غزة pic.twitter.com/bTMAjVyEC1 — آية حسونة #غزة (@Aya_Hassoun24) August 29, 2022

وكتب مغرد يدعى جميل مطاوع، مرفقا صورة للراحل ”رحل قبل قليل الحاج الفاضل رضوان شكشك أبو بلال من أهل الصف الأول لحظة دخوله مسجد عباد الرحمن الجنينة رفح لأداء صلاة الفجر رحمة الله عليه ونسأل الله حسن الخاتمة للجميع“.

رحل قبل قليل الحاج الفاضل رضوان شكشك أبو بلال من أهل الصف الأول لحظة دخوله مسجد عباد الرحمن الجنينة رفح لأداء صلاة الفجر رحمة الله عليه ونسأل الله حسن الخاتمة للجميع pic.twitter.com/i643H2UagB — الدكتور جميل مطاوع- Dr. Jamil Motawie (@Dr_Jameel_Mutaw) August 29, 2022