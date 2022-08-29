الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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فيديو: لحظة وفاة مسن أثناء دخوله المسجد لصلاة الفجر في غزة

منذ ساعة واحدة
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمسن توفى أثناء دخوله أحد المساجد لأداء صلاة الفجر، الإثنين.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المسن يدعى رضوان شكشك أبو بلال وهو من سكان مدينة رفح بقطاع غزة، وقد وقع مشهد الوفاة المتداول خلال دخوله مسجد عباد الرحمن بمدينة رفح جنوب قطاع غزة؟

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقط بكاميرا مراقبة فيما يبدو، المسن وهو يتكئ على عكاز لحظة دخوله من باب المسجد، وبعد خلعه نعليه يسقط أرضا داخل المسجد ليهرع أحد المصلين لمحاولة إنقاذه.

ولقي الفيديو تفاعلا كثيفا على منصات التواصل الاجتماعي وتعليقات جاء أكثرها مثنيا على المسن الراحل، مع الكثير من الدعوات بالرحمة.

وكتبت مغردة باسم آية حسونة ”لحظة وفاة الرجل الطيب صاحب الأثر حمامة من حمائم مسجد عباد الرحمن برفح ”أبو بلال شكشك“.. في أثناء دخوله اليوم لصلاة الفجر قبل الأذان كعادته.. من عاش على شيء مات عليه“.

وكتب مغرد يدعى جميل مطاوع، مرفقا صورة للراحل ”رحل قبل قليل الحاج الفاضل رضوان شكشك أبو بلال من أهل الصف الأول لحظة دخوله مسجد عباد الرحمن الجنينة رفح لأداء صلاة الفجر رحمة الله عليه ونسأل الله حسن الخاتمة للجميع“.

 

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