الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو لرجال شرطة يحتفلون بعيد ميلاد متهم يثير بلبلة

15 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 15 - يونيو - 2021 10:18 صباحًا
مفاجأة لسجين في عيد ميلاده

مفاجأة لسجين في عيد ميلاده

A A A
طباعة المقال

اعتقل باولو رودريغو داس نيفيس في ذات اليوم الذي يصادف عيد ميلاده الثامن عشر، بعدما ضبطته كاميرات المراقبة وهو يسرق معدات صوت من إحدى السيارات في منطقة ريو غراندي دو نورتي البرازيلية، وأشارت مواقع برازيلية إلى أن الشرطة قررت الاحتفال بعيد ميلاد باولو، وهو رهن الاعتقال، حيث تم شراء حلوى خاصة بالمناسبة.

ظهر أحد عناصر الشرطة في الفيديو وهو يقول بطريقة ساخرة: “لا يمكن أن نفوّت مثل هذه المناسبة”، بينما حرص شرطيان آخران على ترتيب الطاولة.

لم يبدو باولو سعيدا بهذه المفاجأة حيث كان طابع السخرية منه واضحا في الفيديو، حسبما ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية.

طلب رجال الشرطة من باولو تقطيع الحلوى، وقاموا بإهداء إحدى القطع لوالدته، وصبوا المشروب الغازي للحضور.

واستجابة لردود الأفعال الغاضبة من الفيديو والتشهير بباولو، أصدرت الشرطة البرازيلية بيانا أكدت فيه أنها ستفتح تحقيقا، وهددت باتخاذ إجراءات تأديبية في حق العناصر المشاركين في الفيديو، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

    المزيد من منوعات

    كيم كاردشيان
    بالصور.. ابنة كيم كاردشيان تتصدر الترند بسبب لافتة أثناء عرض أزياء
    تادي بوجاتشر
    فوز ثمين لـ "بوجاتشر" بالمرحلة السابعة لسباق فرنسا للدراجات
    ليبي سيندن عاملة الرعاية الصحية من بريستون
    بسبب قفزة في نهر الشيطان.. ابنة الـ 22 عاماً تصاب بالشلل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد