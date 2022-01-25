الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 25 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو لشاب هندي قام بـ “109 تمرين ضغط” خلال دقيقة فقط!!

منذ ساعة واحدة
الشاب الهندي ثوناوجام نيرانجوي سينغ

الشاب الهندي ثوناوجام نيرانجوي سينغ

A A A
طباعة المقال

تمكن شاب هندي يدعى ثوناوجام نيرانجوي سينغ من ولاية مانيبور الهندية، من دخول موسوعة غينيس، لأكبر عدد من تمارين الضغط خلال دقيقة.

وقد حطّم سينغ الرقم القياسي السابق بعدما نجح في إكمال 109 تمرين ضغط (بوش آب)، وأنجز ذلك في دقيقة واحدة فقط.

وفي التّفاصيل، أكمل الشاب البالغ من العمر 24 عاما 109 تمرين ضغط باستخدام أطراف أصابعه خلال دقيقة واحدة وذلك بعد تدريبات مكثفة خضع لها.

وقد دخل الشاب الهندي موسوعة غينيس في العام 2020 وحطّم رقماً قياسياً لأكبر عدد تمارين الضغط باستخدام ذراع واحدة وبالتناوب بين الذراعين وأكمل حينها 67 إعادة.

وقال الدكتور ثانجام بارماناندا ، مؤسس Aztecs Sports Manipur: “إنه رقم قياسي تاريخي لتحطيم الرقم القياسي العالمي بعد فترة استمرت 13 عامًا من قبل هندي”.

وقال الدكتور بارماناندا إن المسؤولين في Aztecs Sports Manipur سيرسلون مقاطع الفيديو التي حاولت تسجيلها إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية في لندن للتحقق من الرقم القياسي الجديد.

 

    المزيد من منوعات

    غرفة عمليات- أرشيفية
    حالة نادرة.. العثور على مبيض ورحم لدى أب لثلاثة أطفال
    الملكة إليزابيث
    طعام تكرهه الملكة إليزابيث بشدة.. فما هو؟!
    مضيفة طيران- تعبيرية
    لسبب غريب.. شركة طيران تفرض عقوبات صارمة على المضيفات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جيري ماهر
    جيري ماهر ينفي الأخبار التي أوردها أحد المواقع عن “بهاء الحريري”
    عمود كهرباء
    أخبار سارّة بشأن الكهرباء.. ماذا سيحصل الأربعاء؟
    الملياردير المؤسس لشركة تسلا إيلون ماسك
    خسائر بالمليارات تصيب ماسك وأثرياء العالم في الأسبوع الماضي.. ما السبب؟