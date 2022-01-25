فيديو لشاب هندي قام بـ “109 تمرين ضغط” خلال دقيقة فقط!!

تمكن شاب هندي يدعى ثوناوجام نيرانجوي سينغ من ولاية مانيبور الهندية، من دخول موسوعة غينيس، لأكبر عدد من تمارين الضغط خلال دقيقة.

وقد حطّم سينغ الرقم القياسي السابق بعدما نجح في إكمال 109 تمرين ضغط (بوش آب)، وأنجز ذلك في دقيقة واحدة فقط.

وفي التّفاصيل، أكمل الشاب البالغ من العمر 24 عاما 109 تمرين ضغط باستخدام أطراف أصابعه خلال دقيقة واحدة وذلك بعد تدريبات مكثفة خضع لها.

وقد دخل الشاب الهندي موسوعة غينيس في العام 2020 وحطّم رقماً قياسياً لأكبر عدد تمارين الضغط باستخدام ذراع واحدة وبالتناوب بين الذراعين وأكمل حينها 67 إعادة.

وقال الدكتور ثانجام بارماناندا ، مؤسس Aztecs Sports Manipur: “إنه رقم قياسي تاريخي لتحطيم الرقم القياسي العالمي بعد فترة استمرت 13 عامًا من قبل هندي”.

وقال الدكتور بارماناندا إن المسؤولين في Aztecs Sports Manipur سيرسلون مقاطع الفيديو التي حاولت تسجيلها إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية في لندن للتحقق من الرقم القياسي الجديد.