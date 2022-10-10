فيديو لشاكيرا يثير الجدل عبر مواقع التواصل

أثارت النجمة العالمية شاكيرا الجدل بعد أن نشرت فيديو صادمًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قلب إنسان سقط من سيدة على الأرض وتحاول التقاطه قبل أن يدوس عليه رجل وهو يسير.

وأرفقت شاكيرا منشورها بتعليقٍ قالت فيه: “لم أقل شيئًا أبدًا ولكن الأمر مؤلم… كنت أعرف أنّ هذا سيحدث”.

وحصد الفيديو في أقلّ من 24 ساعة على أكثر من مليون و800 ألف إعجاب، في حين انقسم المعلّقون بين من اعتبر أنّ الفيديو رسالة إلى حبيبها السابق، ووالد طفليها، جيرارد بيكيه، وبين من قال إنّه فيديو ترويجيّ لأغنيةٍ جديدة للنّجمة وأنّ التعليق هو من كلمات الأغنية.