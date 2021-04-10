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فيديو.. لصوص يعيدون المسروقات بعد تأكدهم أنّها أموال مسجد

10 - أبريل - 2021
سرقة-تعبيرية

سرقة-تعبيرية

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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل للصوص في بريطانيا ، يعيدون مالا سرقوه بعد أن علموا أنها تبرعات لمسجد.

ويظهر الفيديو لصا ملثما يعيد المال لبيت الضحية وهو يعتذر قائلا إنهم لم يكونوا يعلمون أنها تبرعات لمسجد.

وتمت السرقة في وضح النهار وأثارت غضبا بين البريطانيين.

وأعاد اللصوص الأموال بعد الغضب المتزايد والاستياء من سرقة تبرعات المسجد.

وفي الفيديو، يمكن سماع أحد الرجال الملثمين وهو يقول “لن نسرق أبدا من مسجد” وألقى باللوم في تنفيدهم للسرقة على “معلومات كاذبة”، ويضيف: “أنا هنا لإعادة أمواله. لم نكن نعرف أنه مال مسجد”.

واعترض اللصوص رجلا يشتغل في مسجد كان يحمل نقودا في مدينة برمنغهام وسلبوه المال قبل أن يفرو في سيارة بي إم دبليو سوداء، وفق ما أظهرت كاميرات المراقبة.

وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا وقالت إن الرجل لم يصب بأذى لكنه ترك مصدوما جراء الحادث.

وأطلقت الشرطة نداء للمساعدة في تحديد هوية اللصوص بعدما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

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