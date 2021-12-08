فيديو.. لص يسرق ماكينة صراف آلي بالكامل في أمريكا

كثيرا ما نسمع عن حوادث وعمليات سرقة بعضها يتم اكتشافها وأخرى تبقى قيد البحث والتحقيق، ولكن في حادثة سرقة غريبة من نوعها، تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر عملية سرقة من نوع غريب، حيث عمد أحد اللصوص إلى نزع ماكينة صراف آلي وسرقتها بالكامل.

ويظهر اللص في مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، حيث يربط ماكينة الصراف الآلي بطرف حبل ويربط الطرف الآخر بشاحنة صغيرة ومن ثم يحرك الشاحنة لنزع الماكينة من مكانها.

وتبحث شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن اللص الذي ظهر في المقطع، حيث أنه مشتبه به في العديد من عمليات السطو على أجهزة الصراف الآلي.

وتطلب الشرطة مساعدة الجمهور في تحديد هوية اللص الذي يقول رجال الشرطة إنه المشتبه به في ارتكاب أربع سرقات مشابهة على الأقل.