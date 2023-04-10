فيديو لـ"رونالدو" يشاهد مقطع الإمام الجزائري والقطة.. ما حقيقة القصة؟

حصد مقطع فيديو على منصة تيك توك أكثر من 12 مليون مشاهدة، ادعى ناشروه أنه يُظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشاهد المقطع الذي اشتُهر حول العالم للشيخ الجزائري، وليد مهساس، وعلى كتفه قطّة وهو يصليّ، ويتفاعل معه.

يظهر في الفيديو المؤلف من قسمين، الشيخ الجزائري وهو يصلّي قبل أن تظهر قطة على كتفه، ورونالد في ما يبدو أنه يتفاعل مع هذه المشاهد.

وجاء في التعليق المرافق “كريستيانو ينشر فيديو القطة.. والإمام وليد مهساس”.

إلا أن ووفقاً لوكالة فرانس برس، فإن الادعاء غير صحيح، والفيديو مركّب، ورغم ذلك حصدت المنشورات آلاف المشاركات والتعليقات على فيسبوك.

حساب غير رسمي

والفيديو الذي يحمل شعار “تيك توك” واسم cristiano.r0nldo هو في الحقيقة حساب غير رسمي.

وأوضح صاحب الحساب في خانة المعلومات في موقع تيك توك أن الحساب غير رسمي كاتباً “Fan Account”.

ونشر صاحب الحساب الفيديو حاصداً أكثر من عشرة ملايين مشاهدة، بعدما طارت شهرة الشيخ حول العالم في الأيام الماضية بسبب فيديو يُظهر قطّة على كتفه، وهو يعاملها برفق، فيما كان يؤمّ صلاة الجماعة في مسجد.

فيديو قديم

إلى ذلك، أرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى النسخة الأصلية من فيديو رونالدو منشورة منذ سنوات على موقع يوتيوب.