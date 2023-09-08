فيديو.. لقاء مؤثر بين كاظم الساهر وعائلة الراحل كريم العراقي

قدم النجم العراقي كاظم الساهر، واجب العزاء لعائلة الشاعر الراحل كريم العراقي في أبو ظبي، وظهر عليه مدى تأثره برحيله.

فقد نشر برنامج et بالعربي، فيديو من مراسم العزاء، ظهر خلاله كاظم وهو يبكي إثر لقائه لأسرة الراحل.

وأقامت سفارة العراق في الإمارات مجلس عزاء للراحل الشاعر الكبير كريم العراقي، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية 1 سبتمبر الجاري.

وأقيم مجلس العزاء بأحد الفنادق في دبي، بتنظيم من سفارة العراق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر العزاء عددا كبيرا من الفنانيين العراقيين من بينهم: كاظم الساهر والموسيقار نصير شمة، و حسام الرسام، إلى جانب ابنة الراحل والسفير العراقي والقنصل.

وأعلن عارف الساعدي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية، وفاة الشاعر الكبير كريم عودة الشهير بـ “كريم العراقي”، فجر يوم الجمعة الماضي الموافق 1 سبتمبر الجاري، بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات أبو ظبي”.

ورحل العراقي عن عمر ناهز الـ 68 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان لعدة سنوات، وخضوعه لأكثر من عملية جراحية.

الشاعر كريم العراقي من عمالقة كُتاب الشعر والأغنية العراقية، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، وتعاون مع كبار النجوم ومنهم: عاصي الحلاني، لطيفة، أصالة نصري، كاظم الساهر، صابر الرباعي، أسماء لمنور، ماجد المهندس، وغيرهم من نجوم العالم العربي.