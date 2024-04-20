فيديو للفنان باسم ياخور يشعل منصات التواصل.. ما علاقة جنسيته الجديدة!؟

فاجأ الفنان السوري الشهير باسم ياخور متابعيه بخبر حصوله على جنسية وجواز سفر دولة أخرى هي الدومينيكان في جزر الكاريبي والتي تكلف بحدود 100 ألف دولار فقط.

وجواز سفر مجموعة الكاريبي هو وثيقة سفر تصدر من قبل الدول الأعضاء الخمسة عشر في مجموعة الكاريبي لمواطنيها، ويمكن استخدامه للسفر الإقليمي والدولي.

ياخور نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو، يشرح سبب سعيه وحصوله على الجنسية الجديدة، وموضحاً المزايا التي سيحصل عليها مع جوزا سفره الجديد.

وأشار إلى انه بأنه بحاجة إلى جواز رديف، يسهّل له حرية الحركة في العالم، ويعطيه مزايا أخرى واستثمار بأي بلد، من دون وجود قيود.

وبحسب ياخور، فإن الجواز الجديد سيتيح له التحرك حول مختلف دول العالم، مضيفاً، أن مشكلات حرية الحركة بالنسبة له كممثل، أصبحت من الماضي.

ناشطون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا بشدة الفنان باسم ياخور، ليس لحصوله على على جوزا سفر جديد، وإنما تعليقاً على مقطع فيديو سابق نشره قبل أشهر من داخل مركز الهجرة والجوازات في سوريا يدعو فيها السوريين للتقديم والحصول على جوزات سفرهم من سوريا، مؤكداً أن الإجراءات سهلة جداً وغير مكلفة.

وكان ياخور قد صوّر فيديو من داخل “إدارة الهجرة” في دمشق يظهر تكدس آلاف جوازات السفر في الإدارة منذ عدة أشهر على حد قوله، وذلك في وقت تشهد مراكز الحصول على جوازات السفر في مناطق سيطرة النظام ازدحامات كبيرة.