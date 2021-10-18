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فيديو لميريام فارس وهي ترقص بشال أسود يثير ضجة عبر مواقع التواصل

18 - أكتوبر - 2021
ميريام فارس

ميريام فارس

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أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو نشرته عبر حسابها الخاص، تظهر فيها وهي ترقص على المسرح في أحد الأفراح، وتضع على رأسها شالاً أسود.

وعلّقت ميريام على الفيديو كاتبة: “عاش اللي يرقص سامري من أفراح الهتمي في الدوحة. ألف مبروك لأجمل عروسين شما وحمد”.

ولفتت ميريام الأنظار بفستان طويل باللون الزهري من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، وأسدلت شعرها المموج على كتفيها.

وانهالت التعليقات على فيديو ميريام من جانب المتابعين، الذين استغربوا طريقة رقصها الجديدة، وغير المألوفة عليهم.

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