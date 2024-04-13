السبت 4 شوال 1445 ﻫ - 13 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو لنهر الأورال يغمر أورينبورغ الروسية.. والسلطات تطلب بالإخلاء

منذ 51 دقيقة
نهر الأورال يغمر أورينبورغ الروسية

نهر الأورال يغمر أورينبورغ الروسية

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات المحلية (السبت 13-4-2024) إن منسوب نهر الأورال في مدينة أورينبورغ الروسية وصل إلى 11.83 متر أو حوالي 39 قدما بعد فيضان الأنهار الرئيسية نتيجة ذوبان كميات هائلة من الثلوج.

وطالبت السلطات في المدينة آلاف السكان بالإخلاء فورا أمس الجمعة بسبب الارتفاع السريع في منسوب المياه.

وقال دينيس باسلر حاكم أورينبورج عبر تطبيق تيليجرام “لا يزال الوضع صعبا. ولم تبلغ الفيضانات ذروتها بعد في بعض المناطق”.

كما ارتفعت مياه الفيضانات بشكل كبير في منطقة كورجان الروسية.

وقال فاديم شومكوف حاكم كورجان عبر قناته على تطبيق تيليجرام إن المياه تقترب من منطقة بارابا السكنية التي تقع بالقرب من المركز الإقليمي كورجان وطالب السكان بإخلاء المنطقة.

وأضاف أن كورجان قد يعصف بها فيضان في الأيام المقبلة وأن منسوب مياه نهر توبول الذي يمر عبر المدينة قد يصل إلى ما بين تسعة إلى 11 مترا.

    المزيد من منوعات

    عرض باليه في حمامات كاراكالا - روما
    عرض باليه يحيي تاريخ حمامات كاراكالا في روما بعد ألف عام
    مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي
    الموت يغيّب مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي عن 83 عاما
    إدمان الأطفال للهواتف الذكية - تعبيرية
    موجة غضب في أوروبا ضد شركة "ميتا"

    الأكثر قراءة

    خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
    إيران تؤجل هجومًا ضد إسرائيل في اللحظات الأخيرة.. صحيفة تكشف التفاصيل
    القنصلية الإيرانية في دمشق
    توقيت حساس.. انفجار عبوة ناسفة في دمشق قرب القنصلية الإيرانية
    المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري
    أولى خطوات الرد الإيراني بدأت.. والجيش الإسرائيلي يتوعد طهران!