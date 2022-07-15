فيديو مؤثر.. حارس مرمى مصري يصاب بنوبة بكاء خلال مباراة فريقه!

أثارت دموع حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري أحمد يحيى، موجة تعاطف كبيرة معه، بسبب التهجم الجماهيري غير المبرر على النادي خلال لقائه مع نادي سيراميكا كليوباترا، في الدوري المصري لكرة القدم،

واستقبلت شباك حارس مرمي الفريق السكندري، أحمد يحيي، خمسة أهداف، ما دفع جماهير الفريق الملقب بـ”زعيم الثغر” للهتاف ضده من مدرجات الملعب، حسب موقع “المصري اليوم”.

وشنت جماهير الاتحاد هجوما غاضبا على اللاعبين والجهاز الفني بقيادة، عماد النحاس، وأطلقت هتافات ضدهم عقب الهدف الخامس، وفقا لـ”فرانس برس”.

وقبل ربع ساعة من نهاية اللقاء، دخل حارس المرمي في “نوبة بكاء شديدة”، ورفض استكمال اللقاء، وطالب بـ”استبداله”، رغم محاولات الجهاز الفني للفريق “احتواء اللاعب”.

وكان شقيق أحمد يحيى قد توفي، الأربعاء، وهو ما أغضب الحارس الذي يمر بحالة نفسية سيئة ورفضه الحصول على راحة مقابل خوض اللقاء أمام سيراميكا، قبل أن يغادر ملعب المباراة في الدقيقة 80، قائلا:” والله ما هلعب كورة تاني”، وفقا لموقع “اليوم السابع”.

وتفاعل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة، مبدين “تعاطفهم ودعمهم للاعب الفريق السكندري”.

وبعد الهجوم عليه، اختارت “رابطة الأندية المحترفة” في مصر أحمد يحى ليكون “لاعب الجولة”، بعد “إصراره على على لعب المباراة وتحامله على نفسه”.

وقالت في تغريدة على موقع “تويتر”، “كل الدعم، أبق رأسك مرفوعا يا أحمد”.

كل الدعم لأحمد يحيى حارس الاتحاد

ربنا يصبرك ان شاء الله pic.twitter.com/fZ6i4sTiyD — Amr Fahmy عمرو فهمي (@AmrFahmy2007) July 14, 2022

أحمد يحيى حارس الاتحاد يترك الملعب والجهاز الفني يضطر لتغييره بعد هجوم الجماهير ❌ دكة ولاعبي سيراميكا يتوجهون لدعم الحارس 👏 قبل بداية المباراة وقف الفريقان دقيقة حداد على وفاة شقيق أحمد يحيى.. pic.twitter.com/fLpekMKClS — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 14, 2022