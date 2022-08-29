فيديو مؤثر لابن جورج الراسي: "بابا اشتقتلك قد الكون"

تداول محبو المطرب اللبناني جورج الراسي مقطعا مصورا للراحل يجري فيه محادثة مع طفله “جو” قبل وفاته إثر حادث مروري مروّع وقع فجر السبت.

وظهر الصغير في الفيديو وهو يخاطب والده قائلاً: “بابا اشتقتلّك قدّ الكون”، ويضيف: “أنا قلبي بموت فيك”.

ابن #جورج_الراسي لوالده: “اشتقتلك قد الكون انا قلبي بيموت فيك” يتم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثّر يظهر من خلاله الفنان الراحل جورج الراسي وهو يخاطب نجله جو الراسي وذلك قبل وفاته، ويسأله عما ان كان قد اشتاق اليه. حيث ردّ جو قائلاً: “اشتقتلّك قد الكون" pic.twitter.com/4uhVVPt2mh — هنا لبنان (@thisislebnews) August 28, 2022

وللفنان جورج الراسي ابن وحيد هو “جو” من طليقته عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، وتربطه بطفله علاقة مليئة بالحب، فقد كان يتحدث دائماً عنه في مقابلاته التلفزيونية، وشاركه الغناء في إحدى حفلاته.

وكان الراحل يحرص على نشر صوره مع طفله ويعبّر عن حبه الكبير له، ومن بين الصورة المنشورة صورة يظهر فيها جورج وهو يحمل ابنه وكتب: “أنا عايش كرمالك”.

ولقي جورج الراسي مصرعه فجر السبت جراء حادث مروري في منطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سوريا، وكذلك مديرة أعماله التي كانت برفقته في السيارة.

واصطدمت سيارة الراسي بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادماً من الحدود السورية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.